حمدان بن محمد: من مثلك يا قائدنا؟

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، تغريدة على حسابه في "تويتر" تحمل صوراً من حضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، جانبا من منافسات «طواف الإمارات للدراجات الهوائية» في نسخته الثالثة، أمس في دبي، والذي ينظمه الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية على مدى سبعة أيام بمشاركة 140 دراجا يمثلون 20 فريقا من عدد من دول العالم بما فيها الدولة.

وكتب سموه في التغريدة: "الفعالية طواف الامارات.. اليوم الجمعة.. الساعة الواحدة ظهراً.. المكان أحد أهم الشوارع الحيوية في دبي.. من مثلك ياقائدنا؟".

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