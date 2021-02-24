ترجمة «المدوّنة العالمية» لمكافحة المنشطات إلى العربية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قدمت اللجنة الوطنية الإماراتية لمكافحة المنشطات مبادرة نجحت من خلالها في ترجمة «المدونة العالمية» لمكافحة المنشطات إلى اللغة العربية، وإضافتها للموقع الإلكتروني الرسمي للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (الوادا)، في خطوة لتعزيز مكانة اللغة العربية عالمياً، تجاوباً مع مبادرات تعزيز مكانة اللغة العربية في المجتمع، التي أطلقها صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وأكدت رئيسة اللجنة الوطنية الإماراتية لمكافحة المنشطات، الدكتورة ريمة الحوسني، في بيان صحافي، أن «المبادرة الإماراتية تأتي تأكيداً على الدور الذي تلعبه اللجنة الوطنية في خدمة المجتمع الدولي بشكل عام والعربي على وجه الخصوص».

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