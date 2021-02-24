العنبري: خسارة 3 بطولات في شهر لا تقلّل من عمل لاعبي الشارقة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قال مدرب فريق الشارقة، عبدالعزيز العنبري، إن «الفترة الحالية تحتاج إلى تكاتف الجميع لدعم الشارقة، ولكي يتخطى الظروف الصعبة حالياً»، وأشار في المؤتمر الصحافي، بعد الخروج من نصف نهائي كأس رئيس الدولة أمام النصر 3-صفر: «الكل يعلم الظروف التي يمر بها الشارقة بسبب الغيابات نتيجة الإصابات، وخسارة ثلاث بطولات في شهر لا يجب أن تقلل من العمل الذي يقدمه اللاعبون على أرض الملعب»، وختم: «مباراة الكأس أصبحت من الماضي، وما يهمنا حالياً الحفاظ على صدارة الدوري والعودة إلى الانتصارات».

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