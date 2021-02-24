الظاهري بطل «أوك» في بطولة «إل دبليو إس كي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

فاز نجم الكارتينغ الإماراتي، راشد الظاهري، بفئة «أوك» في بطولة «إل دبليو إس كي» على حلبة أدريا بايطاليا، ضمن بطولة كأس العالم للكارتينغ، التي سبق له الفوز بها عام 2019 عن فئة الميني. وقال بيان صحافي: «ارتقى الظاهري إلى مستوى التحدي ضد أكثر من 100 سائق يمثلون أكثر من 50 جنسية قادمين من جميع أنحاء العالم، حيث كانت المنافسة شرسة، في فئة (أوك - جونيور)، ضمن سباق كأس أبطال (إل دبليو إس كي)، محققاً المركز الأول، عابراً خط النهاية بفارق ثانية عن أقرب منافسيه». وقال النجم الإماراتي راشد الظاهري: «هناك العديد من الذكريات الرائعة على هذه الحلبة خصوصاً في سباق أبطال (إل دبليو إس كي)، لذلك كنت سعيداً بالتقدم والفوز في هذه البطولة مرة أخرى، لكن عن فئة أعلى، هذه نتيجة رائعة ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الجهود القوية والدعم الفني والتقني من الفريق بأكمله، كان إعداد الكارت مثالياً، وأعطاني أساساً قوياً للعمل الجاد لتحقيق أفضل ما لدي».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news