«مسيرتك مستقبلك» لتطوير اللاعبين المحترفين يبدأ من حتا

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تبدأ اليوم في نادي حتا فعاليات «برنامج تطوير قدرات اللاعبين المحترفين في شركات كرة القدم في دبي»، الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي بشعار «مسيرتك مستقبلك»، لتحقيق الالتزام المهني للاعبين المحترفين بشركات كرة القدم في دبي.

ويتحدث في البرنامج المدير الفني السابق لمنتخبي إسرائيل وغانا وأندية تشيلسي وبورتسموث ووست هام الإنجليزية وبارتيزان بلغراد الصربي وتيرو ساسانا التايلاندي، أفرام جرانت، الذي يشارك كمحاضر رئيس في البرنامج. ويلقي أفرام محاضرتين ستكون الأولى لنخبة الموهوبين من أعمار 14 إلى 19 سنة، فيما تخصص المحاضرة الثانية للاعبين المواطنين من الفريق الأول وفريق تحت 21 سنة، واللاعبين المحترفين الأجانب والمقيمين».

وقال مجلس دبي الرياضي في بيان: «سيتم خلال الأيام المقبلة تنظيم محاضرات مماثلة ضمن فعاليات البرنامج في شركات النصر وشباب الأهلي والوصل، ويتضمن تقديم محاضرات توعوية، ومحاضرات للاعبين الأجانب حول ثقافة البلد وتقاليده وتعلم اللغة العربية، إلى جانب دورات لمرحلة ما بعد الاعتزال».

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