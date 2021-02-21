«غنتوت» يتصدر كأس دبي إيفزا الذهبية للبولو

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تصدر فريق غنتوت فرق المجموعة الأولى لكأس دبي إيفزا الذهبية للبولو، إثر فوزه الكبير على منافسه فريق بنجاش بنتيجة 13 مقابل ثمانية أهداف، كما فاز فريق الحبتور على فريق إيفزا مهرة بنتيجة 14 مقابل سبعة أهداف، ليتجدد أمله في بلوغ المربع الذهبي.

وشهدت مباريات الجولة الثانية عروضاً متميزة من الفرق الأربع، تخللتها لمحات فنية من نجوم اللعبة الذين شاركوا في إحراز 42 هدفاً في مباراتين، وهو معدل عالٍ يشير إلى أن الفرق لم تلجأ إلى حذر الدفاع وحده، وكان اللعب مفتوحاً، واستخدمت هذه الفرق تكتيكاً جديداً في اللعب زاد الإثارة.

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