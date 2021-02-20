مباراتان في ثانية جولات «دبي إيفزا الذهبية» للبولو

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تستأنف اليوم منافسات الجولة الثانية من كأس دبي ايفزا الذهبية للبولو، التي تُقام مبارياتها على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، وتستمر حتى الخامس من مارس المقبل، بمشاركة ثمانية فرق تضم أبرز نجوم اللعبة في العالم و«بهانديكاب 18 جول».

ووضعت القرعة اليوم الفائزين في الجولة الأولى، فريق أبوظبي و«ذئاب دبي» في مواجهة لتحديد ملامح صدارة المجموعة الثانية مبكراً. وتجمع المباراة الثانية بين الفريقين الجريحين بعد خسارتهما في المباراة الافتتاحية، فريق الإمارات، وفريق زيدان.

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