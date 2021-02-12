30 لاعباً محترفاً في انطلاق «مواي تاي نايت» بدبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تنطلق اليوم بطولة «مواي تاي نايت» للمحترفين بمشاركة 30 لاعباً، حيث يقام الدور التمهيدي الساعة السادسة والنصف مساء. وأكمل اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينغ، الترتيبات الإدارية والتنظيمية والاحترازية لإقامة الحدث الذي سيكون إعلاناً رسمياً عن انطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد 2021، من خلال 15 نزالاً لمختلف الأوزان والمستويات لأبرز اللاعبين المصنفين.

وأكد الاتحاد في بيان صحافي مشاركة لاعبي المنتخب، في مقدمتهم محمد مرضي، وإبراهيم بلال، والصاعد إبراهيم الحمادي، وفي النزالات التمهيدية يعود المحترف جوشوا ريدجويل بقوة لمواجهة سارسمبيكوف ألماز، أما الحدث الأبرز فسوف يكون مواجهة بين البطل البريطاني نيكولاس كاريلو والبطل الأوزبكسي مهمادي جاكنجير.

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