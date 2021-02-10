انتصاران عريضان للشارقة والنصر في دوري شباب اليد

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حققا فريقا الشارقة والنصر، أول من أمس، انتصارين عريضين في مواجهتيهما ضمن الجولة السابعة من بطولة الدوري العام لكرة اليد لمرحلة الشباب، وجاء انتصار الشارقة على حساب مضيفه العين بفارق 15 هدفاً وبنتيجة «35-20»، وللنصر على ضيفه الوصل بواقع «40-29».واقترب حامل اللقب (فريق شباب الشارقة) خطوة إضافية من الاحتفاظ باللقب، بابتعاده في صدارة الترتيب العام بالعلامة الكاملة، وبسجلٍ خالٍ من الهزائم برصيد 18 نقطة، بفارق خمس نقاط عن شباب الأهلي المرتاح في هذه الجولة، ليحافظ النصر على مركزه الثالث برصيد 10 نقاط، بفارق نقطتين عن العين في المركز الرابع، وتجرع الوصل خسارته السادسة على التوالي، التي أبقته في المركز الأخير برصيد ست نقاط

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