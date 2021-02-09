شرطة دبي تكرّم النادي البحري

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قدمت الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ بالقيادة العامة بشرطة دبي درعاً تكريمياً لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، تقديراً للتعاون المستمر بين المؤسستين في إنجاح وتنظيم العديد من المبادرات المشتركة.

وتسلم المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، محمد عبدالله حارب، الدرع من الرائد أحمد خليفة المزينة، من الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، أول من أمس، في مقر النادي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news