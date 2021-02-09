عرض مباريات «المحترفين» في جنوب شرق آسيا والهند

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت رابطة المحترفين، وشركة «1Play Sports» السنغافورية، توقيع اتفاقية حقوق رقمية، للسماح للشركة المتخصصة في إنتاج الإعلام الرياضي وبثه بإذاعة مباريات مسابقات المحترفين، وهي: دوري الخليج العربي، وكأس الخليج العربي، وكأس سوبر الخليج العربي، مباشرة عبر قنواتها الإعلامية.

وقال بيان صحافي: «ستسمح الاتفاقية لمشجعي كرة القدم بمشاهدة مباريات أحد أفضل دوريات كرة القدم بالشرق الأوسط والقارة الآسيوية، بحسب تصنيف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، من خلال قيام الشركة بعرض المباريات في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا وشبه القارة الهندية عبر الإنترنت، مع خيارات متعددة للغات التعليق الرياضي لمباريات معينة».

وأكد المدير التنفيذي لرابطة المحترفين، وليد الحوسني، أن الاتفاقية خطوة مهمة، تخدم مصالح رابطة المحترفين، والكرة الإماراتية بشكل عام.

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