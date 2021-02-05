المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قررت اللجنة المنظمة في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية تأجيل سباق دبي للدراجات المائية - الجولة الأولى والافتتاحية من بطولة الإمارات 2021، الذي كان مقرراً له أن يقام غداً في شاطئ الشروق.

وقالت اللجنة المنظمة في بيان، أمس: «أخطرت اللجنة المنظمة في النادي المتسابقين المشاركين والجهات المتعاونة بالقرار، وأكدت أن اللجنة المنظمة ستحدد موعداً جديداً لإقامة الحدث، متى ما تهيأت الظروف المناسبة لتنظيمه ضمن الفعاليات الرياضية البحرية في عام 2021».

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