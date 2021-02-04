اتفاقية بين مجلس أبوظبي الرياضي و"مبادلة" لرعاية "طواف الإمارات 2021"

المصدر: الإمارات اليوم

وقّع مجلس أبوظبي الرياضي وشركة مبادلة للاستثمار، اتفاقية ترعى بموجبها شركة "ستراتا للتصنيع"، إحدى شركات مبادلة، المرحلة الثالثة من النسخة الثالثة لطواف الإمارات 2021، والذي يقام على سبع مراحل خلال الفترة من 21 – 27 الجاري، ويعد السباق الافتتاحي لموسم سباقات 2021، والسباق العالمي الوحيد في منطقة الشرق الأوسط، ضمن أجندة سباقات الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية.

وجرى توقيع الاتفاقية في مقر مجلس أبوظبي الرياضي، بحضور أمين عام المجلس عارف حمد العواني، وحميد عبدالله الشمري نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة، والرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية والموارد البشرية في شركة مبادلة للاستثمار.

وستمتد المرحلة الثالثة لمسافة 166 كم، ومن المقرر أن تنطلق هذه الجولة من المقر الرئيس للشركة في مطار العين الدولي نحو قمة جبل حفيت، مروراً بالعديد من أبرز المعالم في مدينة العين.

وأكد عارف العواني على أهمية توقيع هذه الاتفاقية، موضحاً أن دعم مبادلة المتواصل لمختلف الفعاليات الرياضية العالمية والمجتمعية، يعكس قيم الشركة الحقيقية وسعيها نحو الالتزام بالمسؤولية المجتمعية والدور الوطني وتحقيق التكامل في الشراكات، بما يؤكد حضورها الدائم في تقديم الدعم والتشجيع وتحفيز المجتمع على النمط الرياضي الصحي والممارسات الإيجابية، معرباً عن شكره لمبادلة لحرصها على رعاية طواف الإمارات.

من جانبه قال الشمري: "فخورون بشراكتنا مع طواف الإمارات، هذه الشراكة التي تندرج في إطار حرصنا على دعم الأنشطة والفعاليات الرياضية ذات الأثر الإيجابي على المجتمع داخل دولة الإمارات وخارجها، ونتطلع من خلال هذه الرعاية، إلى إلهام وتحفيز الجيل الجديد من الرياضيين لتحقيق الإنجازات، وتشجيع أفراد المجتمع على تبني نمط حياة صحي. ويسرنا أن تنطلق المرحلة الثالثة من طواف الإمارات من مقر شركة ستراتا؛ منشأتنا الرائدة في مجال التصنيع بمدينة العين".

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