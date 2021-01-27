«فيفا» يختار فهد الحوسني لإدارة مونديال الصالات 2021

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم الحكم الدولي الإماراتي فهد بدر الحوسني، ضمن قائمة الحكام المرشحين لإدارة مباريات بطولة كأس العالم لكرة قدم الصالات المقررة في ليتوانيا 2021.

وسيشارك الحوسني في ورش العمل التي ينظمها «فيفا» عن بُعد، بمشاركة الحكام الـ76 المرشحين، على أن تعقد في فبراير المقبل، وتستمر لستة أشهر. ويسعى الاتحاد الدولي إلى تجهيز الحكام بأفضل الطرق والإمكانات التي تسهم في نجاح إدارة مباريات المونديال، على أن يتم اختيار 38 منهم في القائمة النهائية للبطولة التي تقام أغسطس المقبل. وسبق للحوسني أن إدارة بامتياز مباريات محلية وقارية، آخرها التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا 2020 عن منطقة شرق آسيا، التي استضافتها فيتنام في أكتوبر 2019.

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