ختام بطولة دبي الدولية للتنس الشاطئي بمشاركة 100 لاعب

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

فاز الثنائي الروسي نيكيتا بورماكين والإيطالي باولو ترونسي، بالمركز الأول لبطولة دبي لتنس الشاطئية، التي نظمها اتحاد الإمارات للتنس، بالتعاون مع مجموعة الحبتور الدولية و«إم باور» للخدمات الرياضية، بعد فوزهما على الثنائي البورتوريكي، فلاديمير هولموت وخافير مينديز، في المباراة النهائية التي أقيمت في فندق غراند الحبتور بالميناء السياحي في دبي، وبمجموعتين (6-1 و6-2).

وقال بيان صحافي: «في زوجي الإناث فازت اللاعبتان السلوفاكية كاترينا بالينكوفا والإسبانية مارتا ابرايز، على الروسيتين ايكاترينا كامينتكايا وايلينا كوفال، بمجموعتين (6-2) و(6-4)».

وشارك في البطولة نحو 100 لاعب ولاعبة من مختلف دول العالم، واستمرت ليومين.

بدوره أشاد الأمين العام لاتحاد التنس، ناصر المرزوقي، بالنجاح الذي حققته البطولتان، مؤكداً أنهما حققتا أكثر من مكسب مهم، أولها المشاركة في دعم حملة أجمل شتاء في العالم»، التي انطلقت أخيراً من أجل تسليط الضوء على مختلف الخيارات السياحية المتنوعة في الدولة، إضافة إلى نشر رياضة التنس على الشواطئ، ودعم التعاون مع الاتحاد الدولي، مؤكداً أن تنظيم هذه البطولات سيكون خياراً دائماً في أجندة الاتحاد مستقبلاً.

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