مواهب شابة تنضم إلى «أوميغا دبي ديزرت كلاسيك»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تنطلق، غداً، بطولة أوميغا دبي ديزرت كلاسيك، التي ستتواصل حتى يوم السبت المقبل، في نادي الإمارات للغولف.

وقال بيان صحافي: «وُجهت الدعوة لبعض من اللاعبين المحترفين والهواة الشباب الواعدين، من جميع أنحاء العالم، لنيل فرصة التنافس ضد مجموعة من بالنجوم الكبار، سينضم إلى البطولة النجم الياباني الناشئ تاكومي كانايا، وكل من الجنوب إفريقيين الموهوبين جاريك هيجو وجايدن شابر، والأسكتلندي كونور سيمي، والمغربي كريم الحلي، والواعدين الأردني شيرغو الكردي والإسباني إدوارد روسو».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news