«ذئاب دبي» يهزم «زيدان» في «إيفزا الفضية للبولو»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تشهد بطولة إيفزا الفضية للبولو، اليوم، مباراة مهمة تجمع بين فريق الإمارات بقيادة سموّ الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، وفريق الحبتور بقيادة محمد الحبتور، والفائز فيها سيقطع أكثر من نصف الطريق إلى المباراة النهائية على الكأس الفضية.

من جانب آخر، حوّل فريق ذئاب دبي خسارته أمام فريق زيدان بخمسة أهداف مقابل هدف إلى الفوز بـ10 أهداف مقابل سبعة في نهاية المباراة التي جمعتهما في البطولة المقامة حالياً بنادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، التي تستمر حتى الخامس من شهر فبراير المقبل بمشاركة ستة فرق.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news