المحيربي بطل «هايدروفويل» في «كايت سيرف دبي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

شهد شاطئ نسناس في جميرا، أول من أمس، منافسات اليوم الأول من الجولة الثانية لبطولة دبي المفتوحة لألواح التزحلق على الماء بالمظلات «كايت سيرف» التي نظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية على مدار يومين. وقال بيان صحافي: «سجل الحدث مشاركة ما يزيد على 60 متسابقاً ومتسابقة يمثلون أكثر من 20 دولة حول العالم، تنافسوا في ألقاب فئات هايدروفويل وتوين تيب والمهارات المفتوحة - فري ستاي».

وفاز أحمد المحيربي بصدارة فئة الهواة المواطنين متقدماً على خالد بالجافلة الذي حل ثانياً ومحمد عبيد المنصوري الذي حصل على المركز الثالث.

وحصل الصاعد عبدالله حارب في منافسات الناشئين «هايدروفويل» على المركز الثاني.

وشهدت منافسات المحترفين رجالاً وسيدات سيطرة فرنسية على المركز الأول.

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