إطلاق «ألعاب مدارس دبي» الأولى من نوعها في 14 لعبة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن مجلس دبي الرياضي عن إطلاق الدورة الرياضية الأولى من نوعها «ألعاب مدارس دبي»، بالتعاون مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، وتنظيم شركة «إي إس إم»، وتشارك في الدورة المدارس الخاصة في دبي، وتهدف إلى زيادة الوعي في المدارس بأهمية ممارسة الرياضة والنشاط البدني، باعتبارها وسيلة لتعزيز الصحة البدنية والعقلية والرفاهية للجميع.

جاء ذلك خلال اللقاء الفني، الذي عقد أول من أمس، في مقر المجلس بحي دبي للتصميم، وتحدث خلاله علي عمر البلوشي مدير إدارة التطوير الرياضي في مجلس دبي، وجيمس باورون، ولي هوليواي من اللجنة المنظمة للبطولة.

وتتضمن البطولة 14 لعبة، منها كرة القدم، الطائرة، السلة، السباحة، تنس الطاولة، الدراجات الهوائية، كرة الماء، الشطرنج، الغولف، اختراق الضاحية، ألعاب القوى، ألعاب لأصحاب الهمم، كرة الشبكة، والرياضات والإلكترونية.

وتشارك في الدورة فرق من مختلف الفئات العمرية، بداية من عمر تحت تسع سنوات حتى عمر تحت 19 سنة، للأولاد والبنات، وسيتم تطبيق برنامج انتقاء المواهب من جميع الألعاب الرياضية، وستتيح هذه المبادرة الفرصة لجميع طلبة المدارس الخاصة لإبراز مواهبهم وقدراتهم الرياضية، كما سيتم إنشاء ملف رياضي لكل لاعب، بحيث يمكنه الاستفادة منه خلال انتقاله إلى المرحلة الجامعية.

وتم توجيه الدعوة للمشاركة في الدورة إلى جميع المدارس الخاصة في دبي، التي يبلغ عددها 200 مدرسة في جميع أنحاء الإمارة، ويمكنها تسجيل كل فرق لديها للمشاركة بالطلاب من مختلف المستويات البدنية، وستكون المشاركة مجانية لجميع المدارس والطلاب، وتم تسجيل أكثر من 50 مدرسة فور الإعلان عن تنظيم الدورة، وسيتواصل التسجيل خلال الفترة المقبلة من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لألعاب مدارس دبي، عبر الرابط التالي: www.dubaischoolsgames.ae.

وتشهد البطولة تطبيق بروتوكول خاص للمنافسات، بما يضمن التطبيق الدقيق للإجراءات الوقائية والاحترازية من «كوفيد-19»، وتم اعتماده من الجهات المعنية في دبي.

مجلس دبي يستقبل وفد نادي ليغا وارسو البولندي

قام وفد من نادي ليغا وارسو البولندي بزيارة مقر مجلس دبي، حيث أشاد بمؤتمر دبي الرياضي، وحفل جوائز دبي جلوب سوكر في تطوير الكرة العالمية. وقال رئيس النادي، داريوس مايدوسكي، إنه سعيد بإقامة معسكر فريقه في دبي، مؤكداً أن المدينة أصبحت مركزاً دولياً في كرة القدم، وتتوافر فيها أفضل البنى الرياضية العصرية.

وعبّر عن سعادته بهدية مجلس دبي، وهي النسخة الإنجليزية من كتاب «قصتي» لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

واستقبل الوفد، أمين عام المجلس، سعيد حارب، بحضور مدير إدارة التطوير، علي عمر، وتم خلال اللقاء بحث سبل التعاون بين الطرفين وفرص الاستثمار.

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