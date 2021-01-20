غداً انطلاق النهائيات العالمية لـ"الببجي" بدبي.. وجوائز بمليوني دولار

المصدر: الإمارات اليوم

تشهد دبي غداً انطلاق نهائيات البطولة العالمية للرياضات الإلكترونية (PubG Mobile)، والتي يبلغ مجموع جوائزها مليوني دولار، وتستمر منافساتها حتى 24 الجاري. وتقام المنافسات بالتعاون بين مجلس دبي الرياضي ودائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، وبتنظيم شركة "تنسنت"، وللمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط.

ويشارك في البطولة 16 فريقا من نخبة الفرق في رياضة الببجي، والذين حجزوا بطاقات المشاركة في النهائيات الكبرى من خلال الفوز في البطولات التأهيلية التي أقيمت في 13 مدينة عالمية، ومن بينها جولة في دبي أقيمت من 24 نوفمبر إلى 20 ديسمبر 2020، واستمرت 26 يوما، بمشاركة 9 فرق من أقوى 24 فريقا حول العالم.

ومن أبرز الفرق المشاركة: "فور أنجري مين" من الصين، "بيجيترون آر ايه" من إندونيسيا، "آر آر كيو أثينا" من تايلاند، "كونينا باور" من كازاخستان، "كلاس ديجيتال أثليتيك" من تركيا، "سكريت جين" من تايلاند، "فوتبوليست" من تركيا، "نوفا إكس كيو إف" من الصين، "باور 888 كي بي إس" من تايلاند، "أبروبت سلايرز" من نيبال.

وتضم الفرق المشاركة 150 شخصا ما بين لاعب وفني وإداري وأخصائي تكنولوجي، وستقام المنافسات بدون حضور الجماهير، ووفق الإجراءات الاحترازية المخصصة لجائحة كوفيد 19. وتقام المنافسات يوميا من الساعة 1:30 ظهرا، وحتى التاسعة مساء.

وقضى اللاعبون المشاركون الأيام التي تلت وصولهم إلى دبي في خوض تدريبات فنية على الأجهزة الالكترونية وتدريبات بدنية خاصة في صالة التدريبات الرياضة كون ممارسي هذا النوع من الرياضة يحتاجون إلى قوة تحمل بدنية عالية تساعدهم على الحفاظ على تركيزهم خلال المنافسات ومواجهة المنافسين الأقوياء على النحو الأمثل، كما قام النجوم المشاركون في البطولة في تصوير لقطات ترويجية خاصة بالبطولة في مختلف مناطق دبي ومعالهما السياحية الفرية من أجل بثها للعالم عبر القنوات المتخصصة في الرياضة والتي ستتولى بث المنافسات في مختلف القارات لمئات الملايين من المشاهدين من عشاق هذه اللعبة حول العالم عبر قنوات التواصل الاجتماعي وقناة تويتش الخاصة بالرياضات الالكترونية، كما سيتم إقامة ستوديو إعلامي عالمي المستوى لتقديم تعليق وتحليل للمنافسات بـ 14 لغة من بينها اللغة العربية.

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