«الإمارات العالمية للألمنيوم» تجدد رعاية «أوميغا دبي ديزرت كلاسيك» للغولف

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكدت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، الشريك المؤسس، تجديد رعاية بطولة أوميغا دبي ديزرت كلاسيك للغولف، في نسختها الـ32، التي تجمع أفضل لاعبي الغولف في العالم على ملعب المجلس في نادي الإمارات للغولف من 28 إلى 31 الجاري. وقالت الشركة، في بيان صحافي، إن تجديد دعمها للبطولة يأتي من حرصها على دعم المبادرات المجتمعية والفعاليات الرياضية في الإمارات.

وتعتبر الشركة أحد شركاء نجاح الحدث الأعرق في المنطقة في الجولة الأوروبية للغولف، وهي التي تقوم برعاية البطولة منذ عام 1992، وتواصل ذلك سنوياً، ما أسهم في تعزيز مكانة البطولة الإماراتية على الساحة العالمية.

ومن أبرز النجوم المشاركين في البطولة هذا العام، الإنجليزي لي ويستوود، حامل لقب «السباق إلى دبي» في الموسم الماضي.

وحدد الرئيس التجاري للشركة، وليد العطار، ثلاثة عوامل وراء استمرار رعاية البطولة منذ 1992، وقال إنها ككل الأحداث الرياضية الكبرى تسهم في تحسين جودة حياة الجميع في الإمارة، بجانب أنها تلعب دوراً في تنمية الاقتصاد، وأن هذا يجعل الرعاية طريقة أخرى لإسهام الشركة في التنويع الاقتصادي، وكذلك باعتبارها حدثاً مميزاً لعملاء الشركة الراغبين في متابعة البطولة وزيارة الإمارات.

• الشركة ترعى البطولة منذ انطلاقها سنة 1992، وتقام نسختها المقبلة بين 28 و31 الجاري.

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