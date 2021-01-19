اكتمال وصول الفرق إلى دبي للمشاركة في البطولة العالمية للـ «ببجي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تتواصل الاستعدادات في دبي لاستضافة نهائيات البطولة العالمية للرياضات الإلكترونية (PubG Mobile) خلال الفترة من 21 إلى 24 يناير الجاري، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، وبالتعاون بين مجلس دبي الرياضي ودائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي وبتنظيم شركة «تنسنت»، للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط.

وقال بيان صحافي: «تشهد قاعة (كوكاكولا أرينا) في دبي حركة عمل على مدار الساعة لتجهيز منصات التنافس بين أقوى 16 فريقاً على مستوى العالم للفوز بجوائز البطولة التي تبلغ مليوني دولار، والتي يتم تنظيمها وفق الإجراءات الاحترازية المخصصة لجائحة (كوفيد-19)».

واكتمل وصول الفرق الـ16 الى دبي، بعد أن حجز كل منها بطاقة المشاركة في النهائيات الكبرى من خلال الفوز في البطولات التأهيلية التي أقيمت في 13 مدينة عالمية، ومن بينها جولة في دبي أقيمت خلال الفترة من 24 نوفمبر الى 20 ديسمبر 2020 في فندق انتركونتيننتال فيستيفال سيتي، واستمرت لمدة 26 يوم بمشاركة تسع فرق من أقوى 24 فريقاً حول العالم ضمت 70 شخصاً وأربعة اداريين من الولايات المتحدة والبرازيل والنيبال وفيتنام.

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