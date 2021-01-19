القرقاوي والخطيب يفتتحان أكاديمية «شامبس» بدبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

افتتح رئيس الاتحادين العربي والإماراتي لكرة السلة، اللواء إسماعيل القرقاوي، برفقة نجم السلة اللبناني فادي الخطيب، أول من أمس، في منطقة القوز بدبي، أكاديمية «Champs Sport Club» المعروفة عربياً بـ«شامبس»، وتُعد المشروع الرياضي الأحدث في الدولة.

ويأتي افتتاح «شامبس» ثمرة للاتفاقية التي وقعها اتحاد السلة المحلي فبراير الماضي مع النجم اللبناني فادي الخطيب المالك للمشروع.

وقال القرقاوي في تصريحات صحافية: «تمثل أكاديمية (شامبس) أحد أبرز المشروعات الرياضية الواعدة في الدولة على صعيد صقل المواهب بشكل عام وكرة السلة على وجه التحديد».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news