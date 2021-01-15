10 أندية وأكاديميات تشارك في دوري «أم الإمارات» للجوجيتسو

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تنطلق اليوم منافسات الجولة الأولى من دوري «أم الإمارات» لجوجيتسو السيدات، بمشاركة 156 لاعبة يمثلن 10 أندية وأكاديميات، في مختلف الفئات والأوزان. وتقام البطولة في الصالة الرياضية بنادي النصر في دبي، مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية وفقاً للبروتوكول الطبي المعتمد في اتحاد الإمارات للجوجيتسو.

وستكون المنافسات ضمن ثلاث فئات للناشئين (تحت 16 عاماً)، والشباب (تحت 18 عاماً)، والكبار (فوق 18 عاماً). وقالت عضو مجلس إدارة اتحاد الجوجيتسو سميرة مرشد الرميثي، في تصريح صحافي، إن أحد أهم الأهداف الاستراتيجية للاتحاد يكمن في تطوير مجموعة من اللاعبات القادرات على تمثيل الإمارات خير تمثيل، والوقوف على منصات التتويج الدولية، وأن يصبحن قدوة للأجيال الجديدة التي تتطلع إلى احتراف هذه الرياضة، ومواصلة مشوار التألق وتحقيق الأمجاد.

وقال مبارك صالح المنهالي، مدير الإدارة الفنية في الاتحاد، إن الدوري بنظامه الجديد يمثل فرصة مثالية للوقوف على المستوى الفني للاعبات وتقييم أدائهن واستعداداتهن لما هو مقبل من منافسات محلية وقارية.

وتابع: «ستتيح البطولة التي ستقام بنظام الدوري الفرصة أمام المزيد من السيدات اللاتي ينتسبن إلى الأندية والأكاديميات المختلفة للمشاركة والاحتكاك مع لاعبات أكثر خبرة، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على المستوى الفني للبطولة المحلية الغالية على نفوس كل الإماراتيين».

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