دبي تشهد اليوم انطلاق «تنس الشاطئية»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تنطلق الساعة التاسعة صباح اليوم بطولة دبي المفتوحة لتنس الشاطئية، والتي ينظمها اتحاد الإمارات للتنس في منتجع الحبتور غراند في الميناء السياحي بدبي، بدعم من مجموعة الحبتور الدولية، وبالتعاون مع شركة إم بور للخدمات الرياضية، وهي احدى بطولتين سينظمهما الاتحاد لتنشيط اللعبة في الدولة، حيث ستقام البطولة الثانية بتاريخ 22 الجاري.

ويأتي تنظيم البطولتين امتداداً للنجاح الذي حققته بطولة الإمارات الشاطئية التي أقيمت تزامناً مع اليوم الوطني التاسع والأربعين للدولة.

ويشارك في البطولة أكثر من 50 لاعباً ولاعبة، ويشرف عليها الحكم العام ميثم محمد ولجنة حكام التنس في الدولة، وستقام المنافسات ليوم واحد وفقاً للإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news