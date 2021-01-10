اتحاد الكرة يُنظم ورشة عمل للمشروعات التطويرية الفنية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

انطلقت، صباح أمس، بفندق إنتركونتيننتال في دبي ورشة عمل للمشروعات التطويرية الفنية، التي ينظمها اتحاد كرة القدم والتي تهدف إلى شرح المشروعات الفنية المستقبلية، وعددها 11 مشروعاً.

من جانبه، أكد النائب الثاني لرئيس الاتحاد رئيس لجنة المنتخبات والشؤون الفنية، حسين السهلاوي، في كلمته الافتتاحية، على حرص الاتحاد على إشراك المدربين والخبراء الفنيين المحليين في رسم خارطة طريق واضحة للمنتخبات الوطنية، من البراعم حتى الفريق الأول.

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