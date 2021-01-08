نادي الحبتور للبولو يبدأ العام الجديد ببطولة يناير

المصدر:
  • دبي - الإمارات اليوم
التاريخ:

يحتضن نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية في الثانية والنصف من بعد ظهر اليوم بطولة شهر يناير 2021، التي تعدّ باكورة بطولات العام الجديد، والتي تشهد مشاركة أربعة فرق هي: الباشا و«هيسكث استيتشس 9»، وفارنجتون، و«بهانسالي دبي إس إس»، وتقام المنافسات بـ«هانديكاب من أربعة إلى ستة جول».

ويمثل فريق الباشا كل من: ياسين سانشال وهاني جابش واليجاندرو وخوسيه كوينتووهو يحمل هانديكاب، فيما يمثل فريق «هيسكث استيتشس 9» كل من: أولير ويورين ديكسون وتوماس بلاسيوس وتوماس اريارتي.

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