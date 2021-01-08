نادي الحبتور للبولو يبدأ العام الجديد ببطولة يناير

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يحتضن نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية في الثانية والنصف من بعد ظهر اليوم بطولة شهر يناير 2021، التي تعدّ باكورة بطولات العام الجديد، والتي تشهد مشاركة أربعة فرق هي: الباشا و«هيسكث استيتشس 9»، وفارنجتون، و«بهانسالي دبي إس إس»، وتقام المنافسات بـ«هانديكاب من أربعة إلى ستة جول».

ويمثل فريق الباشا كل من: ياسين سانشال وهاني جابش واليجاندرو وخوسيه كوينتووهو يحمل هانديكاب، فيما يمثل فريق «هيسكث استيتشس 9» كل من: أولير ويورين ديكسون وتوماس بلاسيوس وتوماس اريارتي.

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