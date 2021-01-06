«البارالمبية» تبحث زيادة عدد لاعبي القوس والسهم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

عقدت اللجنة البارالمبية الوطنية اجتماعاً مشتركاً مع اتحاد القوس والسهم، عبر تقنية الفيديو كول، لمناقشة سبل التعاون، وتمت مناقشة الوسائل الكفيلة بزيادة عدد اللاعبين على مستوى الدولة في رياضة القوس والسهم، كما تمّ الاطلاع على مشاركات أصحاب الهمم في مسابقات القوس والسهم خلال المسابقات الأخيرة. حضر الاجتماع: الأمين العام للجنة البارالمبية الإماراتية، ذبيان المهيري، والأمين العام لاتحاد القوس والسهم حسن المزروعي، والمستشار الفني للجنة البارالمبية الوطنية الإماراتية طارق الصويعي. من جانبه، أكد ذبيان المهيري، في بيان صحافي، أن هذه المبادرة ستكون لصالح اللاعبين من أصحاب الهمم، وأن النتائج المثمرة ستظهر في المستقبل القريب.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news