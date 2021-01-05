«الانضباط» توجه لفت نظر إلى أندية الوحدة والعين والشارقة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

عقدت لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم، أمس، اجتماعها عبر نظام الاتصال المرئي، برئاسة المستشار سعيد الحوطي.

ووجهت اللجنة عقوبة لفت النظر إلى أندية: الوحدة والعين والشارقة، لعدم إدخالها إصابات اللاعبين إلى النظام الإلكتروني لاتحاد الكرة، خلال المدة المحددة. وقررت فرض غرامة مالية على نادي الرمس بـ4500 درهم، لحصول لاعبيه على ستة إنذارات في مباراة واحدة، وإيقاف لاعب الذيد، مازن بن جمعة، أربع مباريات، وتغريمه 8000 درهم، لاعتدائه على لاعب الفريق المنافس دون كرة. ووجهت اللجنة إنذاراً إلى مدير فريق العربي يوسف حاتم، وتغريمه 4000 درهم، للتلفظ على حكم المباراة، خلال مباريات دوري الدرجة الأولى، ودوري الشباب.

شارك في الاجتماع نائب رئيس اللجنة حمدان الزيودي، والأعضاء: حسن الشيباني، وعبدالله الحمادي، وسلمان الطويل، وشادي مدحت مقرراً.

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