«فيفا» يختار طاقم تحكيم إماراتياً للمشاركة في مونديال الأندية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

اختارت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) طاقم تحكيم دولي إماراتياً للمشاركة في إدارة مباريات بطولة كأس العالم للأندية، التي تقام من الأول حتى 11 فبراير 2021.

وقال اتحاد كرة القدم الإماراتي، في بيان صحافي، أمس، إن الطاقم يضم كلاً من محمد عبدالله (ساحة)، والحكمين المساعدين محمد أحمد وحسن المهري.

وكان الطاقم قد حضر في مونديال روسيا 2018، وشارك في إدارة عدد من المباريات أهمها مباراة فرنسا وبيرو.

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