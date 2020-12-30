31 لاعباً في قائمة منتخب الإمارات استعداداً لمواجهة العراق

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

اعتمدت لجنة المنتخبات والشؤون الفنية باتحاد كرة القدم الإماراتي القائمة الموسعة للمنتخب الوطني الأول المقدمة من الهولندي فان مارفيك استعداداً للتجمع الداخلي الذي سيقام بدبي للفترة من 3 إلى 12 يناير 2021 في إطار تحضيرات الأبيض لمباريات التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 التي ستنطلق في شهر مارس المقبل .

وضمت القائمة الموسعة 31 لاعباً على أن يتم الإعلان عن القائمة النهائية بعد نهاية مباريات الأسبوع الثاني عشر لمسابقة دوري الخليج العربي التي ستُلعب يومي الخميس والجمعة في إطار حرص الجهاز الفني على الاطمئنان على الجاهزية الكاملة للعناصر التي ستتواجد في المعسكر .

وضمت القائمة كلاً من : خالد عيسى ، علي خصيف ، فهد الظنحاني ، عادل الحوسني ، محمد الشامسي ، بندر الإحبابي ، محمد برغش ، سالم راشد ، خليفة الحمادي ، شاهين عبدالرحمن ، حسن المحرمي ، أحمد راشد ، وليد عباس ، محمود خميس ، يوسف جابر ، ماجد سرور ، ماجد حسن ، علي سالمين ، طارق أحمد ، عبدالله رمضان ، عبدالله النقبي ، خليل الحمادي ، فابيو دي ليما ، خلفان مبارك ، طحنون الزعابي ، علي صالح ، كايو كانيدو ، حارب عبدالله سهيل ، علي مبخوت ، سبيسيان تيغالي وزايد العامري .

ويخوض المنتخب الإماراتي خلال فترة المعسكر مباراة دولية ودية أمام نظيره منتخب العراق يوم 12 يناير .

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