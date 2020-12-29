دبي تستضيف بطولتين في تنس الشاطئية يناير 2021

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قرّر اتحاد الإمارات للتنس تنظيم بطولتين في تنس الشاطئية، بإشراف الاتحاد الدولي للتنس بدعم من مجموعة الحبتور الدولية، وبالتعاون مع «ام بور للخدمات الرياضية»، إذ تُقام البطولة الأولى يوم 15 يناير المقبل، بينما تُقام الثانية يوم 22 يناير.

وقال بيان صحافي: «يأتي تنظيم البطولتين امتداداً للنجاح الذي حققته بطولة الإمارات الشاطئية التي أقيمت تزامناً مع اليوم الوطني الـ49». وستبلغ جوائز البطولة الثانية 4000 دولار للتشجيع على المشاركة المميزة في البطولة، وتشهد مشاركة اللاعب الفنزويلي رامون جوديز المصنف 13 عالمياً.

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