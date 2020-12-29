«الانضباط» تغرّم الوصل 30 ألف درهم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قررت لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم، أمس، فرض غرامة مالية قدرها 30 ألف درهم على نادي الوصل، لحصول لاعبيه على ستة إنذارات في مباراة واحدة، كما فرضت عقوبة مالية قدرها 10 آلاف درهم على كل من ناديي الشارقة وحتا، لمخالفتهما بروتوكول عمليات المباريات في الدوري. وقال بيان صحافي: «عقدت اللجنة اجتماعها عبر نظام الاتصال المرئي برئاسة المستشار سعيد الحوطي، وبمشاركة نائب رئيس اللجنة حمدان الزيودي، والأعضاء: حسن الشيباني، وعبدالله الحمادي، وسلمان الطويل، ومقرر اللجنة شادي مدحت».

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