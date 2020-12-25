اعتماد الحكم الدولي يحيى الملا ضمن حكام آسيا النخبة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

اعتمد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الحكم الدولي، يحيى علي الملا، رسمياً، ضمن قائمة حكام النخبة الآسيوية بعد تقييمه في ثلاث زيارات، وقال بيان صادر عن اتحاد الكرة الإماراتي: «إنه ستتم دعوة الملا إلى المشاركة في الدورة السنوية لحكام النخبة 2021». وعبّر الملا عن سعادته بالانضمام لقائمة النخبة، مؤكداً أن ما وصل إليه بداية من حصوله على الشارة الدولية خلال الشهور القليلة الماضية، وإنجاز اليوم تحقق بجهد جماعي وبرامج فنية وخبرات اكتسبها من الكوادر التحكيمية الوطنية بلجنة وإدارة الحكام، ودعم اتحاد الكرة المستمر للمنظومة التحكيمية بالكامل.

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