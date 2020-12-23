منتخب الناشئين يختتم معسكر المنامة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

اختتم المنتخب الوطني للناشئين (مواليد 2004)، أمس، معسكره الخارجي، الذي أقيم في العاصمة البحرينية المنامة لمدة أسبوع، في إطار استعداداته للمشاركة في نهائيات كأس آسيا للناشئين تحت 16 عاماً، التي تستضيفها مملكة البحرين العام المقبل.

وخاض المنتخب، خلال فترة المعسكر، مباراتين وديتين أمام نظيره البحريني، حيث فاز في الأولى بهدف دون مقابل أحرزه اللاعب يوسف البلوشي، فيما فاز في المباراة الثانية بثلاثة أهداف مقابل هدف، إذ سجل للأبيض: أحمد المرزوقي، ويوسف البلوشي، وعبدالله أحمد.

من جهته، أكد المدرب الوطني، ماجد الزعابي، في بيان صحافي، أن مستوى المنتخب في تصاعد مستمر.

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