بطولة أبوظبي المفتوحة لتنس السيدات تنطلق 5 يناير

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلن اتحاد لاعبات التنس للمحترفات (WTA) برنامج بطولاته للأسابيع السبعة الأولى من أجندة عام 2021، وينطلق الموسم العالمي لاتحاد لاعبات التنس للمحترفات من العاصمة أبوظبي التي ستحتضن للمرة الأولى بطولة أبوظبي المفتوحة للتنس للسيدات المحترفات، خلال الفترة من 5 إلى 13 يناير المقبل، في مجمع التنس الدولي بمدينة زايد الرياضية، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، وشركة أبوظبي للترفيه.

من جهته، قال الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، عارف العواني، في بيان صحافي: «يسعدنا التعاون مع اتحاد لاعبات التنس للمحترفات، وشركة أبوظبي للترفيه، ومدينة زايد الرياضية، لتنظيم بطولة أبوظبي المفتوحة للتنس للسيدات 2021، للمرة الأولى، في عاصمة الرياضة العالمية التي ترحب باستمرار بنجوم ونجمات الرياضة،» مؤكداً أن البطولة تمثل قيمة مهمة وإضافة جديدة لأجندة فعاليات أبوظبي الرياضية، مبيناً أن مشاركة نخبة لاعبات التنس المحترفات في البطولة تؤكد المكانة العالمية المرموقة التي تتمتع بها أبوظبي، وريادتها في عالم صناعة الرياضة. في المقابل، ستقام التصفيات المؤهلة لبطولة أستراليا المفتوحة في دبي، خلال الفترة من 9 إلى 13 يناير، كما ستقام بطولتان لمحترفات التنس بشكل متزامن في ملبورن بارك، في الفترة من 31 يناير إلى 7 فبراير، بعد ذلك ستقام بطولة أستراليا المفتوحة لعام 2021، في الفترة من 8 إلى 21 فبراير، بمنافساتها: (الفردي والزوجي والزوجي المختلط).

• البطولة تقام في مجمع التنس الدولي بمدينة زايد الرياضية.

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