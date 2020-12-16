المصدر: الإمارات اليوم

أجانب

ذكر إداري أن فريقه لن يقوم بتغيير أيٍّ من اللاعبين الأجانب، رغم تراجع نتائج الفريق، وأنه ليس من المنطق التعاقد مع لاعبين أجانب جدد في الانتقالات الشتوية، ولا يتحمل اللاعبون الأجانب بمفردهم نتائج الفريق.

مارينهو

أكد مصدر قريب من لاعب نادي سانتوس البرازيلي مارينهو، أنه تلقى عرضاً جيداً من أحد أندية العاصمة أبوظبي، ويدرس إتمام التفاوض للانضمام إلى دوري الخليج العربي.

اتفاق

اتفق إداري بأحد الأندية على إجراء مقابلة مع إحدى الجهات الإعلامية، للحديث عن نجاحات الفريق الأول، في حال فوز فريقه في المباراة، لكنه رفض إقامتها بعد تعرضه للخسارة.

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