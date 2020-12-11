«المصنفة الأولى» تودّع «تحدي الحبتور للتنس»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

ودّعت الفرنسية ملادوفينك «المصنفة الأولى في البطولة» تحدي الحبتور الدولية الـ23 لتنس السيدات أمام البولندية روزالينا غابريللا، إثر إصابتها واضطرارها إلى الانسحاب من المجموعة الأولى، في وقت فازت المصنفة الثانية السلوفينية بولونار على الإسبانية زادينوفا بمجموعتين دون مقابل (6-2 و6-4)، والمصنفة الثالثة البريطانية واطسون على منافستها البيلاروسية كريستين فيلبكنس (6-2 و6-2)، والمصنفة الخامسة التشيكية سينيكوفا على السلوفاكية سيشيمولوفا بالنتيجة نفسها.

من جهتها، قالت مديرة البطولة، نورة بدوي، في تصريحات صحافية: «إن تضافر الجهود والتعاون المثمر والبناء مع الاتحادين الدولي والإماراتي انعكس على منظمومة العمل وديناميكيته».

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