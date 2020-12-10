«تحدي سبينس للدراجات» يقام مارس المقبل

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت اللجنة المنظمة لسباق «تحدي سبينس دبي 92» للدراجات الهوائية عن إقامة النسخة المقبلة في مارس 2021. وقالت في بيان صحافي، إن سباق الكبار لمسافة 92 كيلومتراً، سيقام في 26 مارس، وسباق الصغار للهواة في 25 منه.

يذكر أن الجولة التحضيرية الأولى حققت نجاحاً كبيراً بحسب اللجنة المنظمة، حيث شهدت مشاركة نحو 400 شخص قادوا دراجاتهم الهوائية لمسافة 37 كيلومتراً في مسار القدرة المتعرج بصحراء دبي.

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