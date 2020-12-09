تتويج جنوب إفريقي بلقب بطولة الإمارات الشاطئية للتنس

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

اختتمت منافسات النسخة الأولى من بطولة الإمارات الشاطئية للتنس، التي نظمها اتحاد الإمارات للتنس تحت إشراف الاتحاد الدولي، وبمشاركة 50 لاعباً ولاعبة من 27 دولة، وبواقع 10 فرق نسوية و15 للرجال، وأقيمت في منتجع الحبتور جراند في الميناء السياحي بدبي. وعاد لقب الرجال للثنائي الجنوب إفريقي تيان - برينديكس، بعد الفوز على الثنائي الأوروبي إدوين مارك ولويس بوزنان (6-4، 6-صفر)، بينما عاد لقب السيدات إلى الثنائي المكون من الإسبانية مارتا إبرياز والكندية دانيا أبوزيد بعد الفوز على الثنائي البريطانية دينا إيلينا والفنزويلية جيسيكا بالما بنتيجة (6-4، 6-4). وتوج الأمين العام لاتحاد التنس ناصر المرزوقي الفائزين الأوائل، بحضور السويسري فاريفار تانهاي عضو لجنة الشاطئية في الاتحاد الدولي. وأشاد تانهاي في تصريح صحافي بالجهود التنظيمية التي بذلت والمستوى الفني المميز رغم أن البطولة تقام للمرة الأولى. في المقابل قال المرزوقي: «نجاح البطولة شكل نقطة للانطلاق مستقبلاً بتنظيم العديد من البطولات الشاطئية، تمهيداً لبناء منتخب قادر على المشاركات الدولية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news