«الانضباط» ترفض شكوى تيغالي وسواريز

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

عقدت لجنة الانضباط باتحاد الكرة اجتماعها، أمس، عبر نظام الاتصال المرئي، برئاسة المستشار سعيد الحوطي، وبمشاركة حمدان الزيودي، نائب رئيس اللجنة، وحسن الشيباني، وعبدالله الحمادي، وسلمان الطويل، أعضاء اللجنة، وشادي مدحت مقرراً.

وقررت اللجنة في الشكوى المقدمة من لاعب الشارقة ويليتون سواريز، ضد لاعب النصر تيغالي، قبولها شكلاً ورفضها موضوعاً، مع إلزام الشاكي برسوم شكواه.

ورفضت كذلك الشكوى المقدمة من تيغالي ضد سواريز، لعدم الاختصاص، مع إلزام الشاكي برسوم شكواه.

واطلعت على تقرير حكم مباراة العين وعجمان في كأس رئيس الدولة، وقررت بإجماع الآراء توجيه عقوبة الإنذار لسلطان راشد، وتغريمه 2000 درهم، لدخوله إلى أرض الملعب، والاعتراض على الحكم.

وفرضت غرامة 10 آلاف درهم على النصر والوصل، لمخالفتهما بروتوكول عمليات المباريات في دوري الخليج العربي، ووجهت عقوبة الإنذار والغرامة المالية ذاتها على عجمان، لمخالفته بروتوكول عمليات المباريات قبل وبعد مباراته مع الوصل في دوري تحت 21 سنة.

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