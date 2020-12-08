لا مفاجآت في افتتاح بطولة الحبتور الدولية للسيدات للتنس

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

غابت المفاجآت عن مباريات اليوم الافتتاحي من بطولة الحبتور الدولية للتنس للسيدات في نسختها 23، التي يبلغ مجموع جوائزها المالية 100 ألف دولار، وتستمر حتى السبت المقبل على ملاعب مجمع التنس بمنتجع الحبتور جراند في جميرا، بالتعاون مع اتحاد التنس، وبإشراف الاتحاد الدولي ورابطة اللاعبات المحترفات.

وأسفرت النتائج عن فوز المصنفة الثانية في البطولة، الإيطالية اليزابيتا، على منافستها الجورجية صوفيا شيبتافا، بمجموعتين مقابل لا شيء، كما فازت المصنفة الثالثة السويسرية فيكتوريا على البريطانية ايميلي 2 صفر، وفازت المصنفة الرابعة السلوفاكية تريزا ميهاليكوفا على الهولندية اندي ديفروم 2 مقابل صفر. وفازت المصنفة الخامسة الروسية ناتاليا فيخليان على الألمانية جوليا ويشياسيك بمجموعتين مقابل لا شيء. يذكر أن البطولة تقام تحت مظلة الاتحاد الدولي للتنس ITF.

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