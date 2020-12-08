عبدالعزيز النعيمي بطلاً لسباقات ماراثون الدراجات المائية فوق 40 عاماً

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

اختتم الجمعة الماضي مهرجان عجمان البحري الثاني، الذي أقيم على كورنيش المدينة، واشتمل على سباق ماراثون الدراجات المائية، بمشاركة نجوم وأبطال من داخل الدولة، ونظمته دائرة التنمية السياحية في عجمان، بالتعاون مع نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، وبإشراف اتحاد الإمارات.

وأسفرت المنافسات عن تتويج الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان، على متن دراجته رقم 4، بطلاً لموسم سباقات ماراثون الدراجات المائية 2019-2020 في فئة (فوق 40 عاماً)، بعد ما حقق المركز الثالث في الجولة الختامية، مضيفاً 48 نقطة جديدة عززت رصيده في صدارة الترتيب العام برصيد 221 نقطة أهلته للفوز بلقب الموسم. وفاز سلطان الرميثي بفئة فوق 40 عاماً، يليه محمد عبدالغفار. وفي فئة المحترفين، تفوق سلمان العوضي، ثم مانع المرزوقي، يليه سالم اليافعي.

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