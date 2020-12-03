احتفالية «عن بعد» لـ«دبي البحري» باليوم الوطني

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

احتفل نادي دبي الدولي للرياضات البحرية باليوم الوطني الـ49، من خلال لقاء مصغر عبر تقنية الاتصال المباشر، حضره المدير التنفيذي، محمد عبدالله حارب ومديرو الأقسام والإدارات، والموظفون، وتم خلاله تبادل التهاني بهذه المناسبة الوطنية، واحتفى فيه الجميع بروح الاتحاد. وألقى محمد عبدالله حارب كلمة استذكر فيها: عطاء القادة المؤسسين من أجل تحقيق الأهداف والتعاون، الذي أرسى قواعده الآباء عام 1971، معدداً مآثرهم، وسارداً الدور التاريخي للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ورفيق دربه الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، باني نهضة دبي الحديثة، وحكام الإمارات، طيب الله ثراهم جميعاً، وأثابهم على ما قدموا لوطننا وشعبنا وأمتنا.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news