أكثر من 40 لاعباً يشاركون في بطولة اليوم الوطني للغولف

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

شهدت ملاعب نادي ترامب للغولف إقامة فعاليات بطولة اليوم الوطني، التي حظيت بمشاركة واسعة شملت أكثر من 40 لاعباً ولاعبة من مختلف الأعمار والجنسيات، مثلوا أكثر من 20 دولة، وتم توزيعهم على 20 فريقاً. وحقق المركز الأول الفريق المكون من الإسبانية سيلفيا بوتارو والسريلانكية آسيا سليم، بمعدل خمس ضربات تحت المعدل، تلاه في المركز الثاني الفريق المكون من الأردني حامل السترة الخضراء موسى شناعة، والإندونيسية سيتي لطيفة، بمعدل ثلاث ضربات تحت المعدل، وفي المركز الثالث الفريق المكون من الإنجليزي كريستيان كلينج والفلبينية سيليستيا كلينج، بمعدل ضربتين تحت المعدل.

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