تخصيص عوائد بطولة دبي لصيد الأسماك إلى الجمعيات الخيرية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

شهد مقر نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، أول من أمس، حفل تتويج أبطال وتكريم رعاة بطولة دبي لصيد الأسماك بقوارب الكاياك التي نظمها النادي، بالتعاون مع دائرة السياحة والتسويق التجاري، وبالتزامن مع فعاليات تحدي دبي للياقة (30*30).

وقامت اللجنة المنظمة في النادي، وفي إطار تحقيق الشراكة المجتمعية، بتقديم ريع وعائد أموال كل الأسماك التي حصل عليها المشاركون في البطولة إلى حساب الجمعيات الخيرية.

حضر الاحتفال المدير التنفيذي للنادي محمد حارب، ومدير إدارة السباقات هزيم القمزي، اللذان قاما بتقليد المكرمين بميداليات التفوق، التي تحمل رسالة حب ووفاء إلى فرسان وفارسات خط الدفاع الأول، إلى أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في كل الفئات، وتقديم الشهادات التقديرية والميداليات التذكارية إلى ممثلي الشركات الراعية.

من جانب آخر، يغلق اليوم باب التسجيل للمشاركة في أولى جولات بطولة دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً، والتي تقام غداً.

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