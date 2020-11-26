«ند الشبا» يتصدّر المشاركين في كأس الوثبة ببلجيكا

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تقام مساء اليوم، جولة جديدة من سلسلة سباقات كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1500 متر بمضمار غلين البلجيكي، وتبلغ جائزتها المالية 5000 يورو.

وتأتي إقامة سباقات الوثبة تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف دعم صغار الملاك والمربين في معظم دول العالم، وتحفيزهم على زيادة الاهتمام بالخيل العربي.

وقال بيان صحافي: «يشارك في السباق ثمانية خيول عربية (مبتدئة) في سن ثلاث سنوات فما فوق، ويتصدر المشهد (ند الشبا) لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، بإشراف جيمس أوين، وقيادة الفارس ستيفان برو، ويبلغ من العمر ثلاث سنوات».

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