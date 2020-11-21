العين والجزيرة وبني ياس تبحث عن الفوز الأول في دوري السلة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تطلب فرق السلة في أندية العين والجزيرة وبني ياس، في السابعة مساء اليوم، انتصارها الأول في دوري الرجال للموسم الجديد 2020-2021، وذلك حين يواجه العين مضيفه السماوي، وحلول الجزيرة ضيفاً على متصدر المجموعة فريق الوحدة، في لقاءين يقامان في ثالثة جولات المجموعة الثانية، ضمن منافسات ذهاب الدور التمهيدي.

ويتطلع العين إلى تعويض خسارتيه في الجولتين الافتتاحيتين، أمام الظفرة «35-71»، ثم الثلاثاء الماضي أمام الوحدة «49-99»، فيما يخوض بني ياس الذي خضع للراحة في الجولة الماضية، مباراته بشعار رد اعتبار خسارته في الثواني الأخيرة في جولة الافتتاح التي جاءت أمام الوحدة «101-102».

وعلى الجانب الآخر، يسعى الجزيرة للعودة إلى سكة الانتصارات، عقب خسارته الثلاثاء الماضي أمام الظفرة «52-80».

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