«الغولف في دبي» يجذب أبرز نجوم العالم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن عدد من أبرز نجوم العالم في رياضة الغولف مشاركتهم في النسخة الأولى من «بطولة الغولف في دبي»، المقدمة من موانئ دبي العالمية على ملعب النار في عقارات جميرا للغولف، من الثاني إلى الخامس من ديسمبر المقبل. وقال بيان صحافي: «سينضم الإنجليزي لي ويستوود، الفائز مرتين بلقب (السباق إلى دبي)، إلى الألماني مارتن كايمر والإنجليزي داني ويليت، اللذين سبق لهما حصد ألقاب بطولات كبرى، إلى جانب مجموعة قوية في افتتاحية بطولة الغولف في دبي». وستشمل المجموعة أيضاً عدداً من الفائزين في موسم «السباق إلى دبي 2020»، مثل الدنماركي راسموس هوجارد، والأميركي جون كاتلين، والإنجليزي الشاب سام هورسفيلد.

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