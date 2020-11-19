«بني ياس» يفتتح بطولات الخيول العربية اليوم في «ميدان»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تدشن بطولات الخيول العربية، مساء اليوم، موسمها الجديد في مضمار ميدان العالمي، بانطلاق بطولة «بني ياس» المخصصة لخيول «غروب 2» لمسافة 1400 متر رملي، وتعد الشوطَ الافتتاحي في ثاني سباقات المضمار العالمي لموسم 2020-2021، الذي ترعى أشواطه السبعة «غولف نيوز» بإجمالي جوائز تصل إلى 645 ألف درهم، وينافس على ألقابها 74 من نخبة الجياد المحلية والدولية.

وتقام الأشواط السبعة على المسارات الرملية، على أن تقتصر على شوط وحيد للجواد العربي، تقابله ستة أشواط للخيول المهجنة الأصيلة، اثنان منها للجياد المبتدئة، ومثلها لخيول التكافؤ، وشوط مشروط بناءً على النتائج يجري في الشوط الخامس والرئيس للسباق على مسافة 1600 متر، وخصصت له جائزة مالية تبلغ 120 ألف درهم.

وينطلق أول أشواط السباق في السادسة والنصف مساء، في مواجهة أولى مصنفة للخيول العربية ممثلة ببطولة «بني ياس» التي ينافس على لقبها 15 من نخبة جياد السنوات الأربع فما فوق.

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